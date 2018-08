Plattensägen von SCM lassen sich in Zellen einbinden, hier zum Beispiel in eine für die Produktion von bekanteten und gebohrten Möbelteilen

Das eigentliche Schneiden ist nicht die Kunst beim Zuschnitt, sondern die Vielzahl an Vorgängen davor und danach. Die SCM Group bietet Lösungen für einen reibungslosen Ablauf an.

Bei jedem Betrieb läuft der Plattenzuschnitt anders – gleich, ob im Handwerk oder in der Industrie. In der Praxis geht es nicht nur um das Optimieren und das eigentliche Zuschneiden, sondern auch um das Lagern, den Transport, das Beschicken, Abstapeln, Sortieren und das Verwalten von Reststücken. Vom flüssigen Zusammenspiel all dieser einzelnen Arbeitsabläufe hängt letztlich die Effizienz des gesamten Betriebs ab.

Die SCM Group bietet individuell an die Betriebsgröße und Arbeitsweise angepasste Lösungen für einen effizienten Plattenzuschnitt. Der Maschinenhersteller stattet jetzt alle seine Plattensägen in verschiedenen Leistungsklassen mit Techniken aus, die es bisher nur bei dem auf Industriekunden ausgerichteten Sägenspezialisten Gabbiani gab. So hat SCM bei allen Plattensägen für Handwerk und Industrie die Schnitthöhe von 50 auf 55 mm oder von 67 auf 75 mm erhöht. Zum Programm gehören 23 Maschinen. Die Schnittlängen reichen von 3200 bis 5600 mm, die Schnitttiefen von 2100 bis 5600 mm und die Schnitthöhen von 55 bis 165 mm. Leistungsstarke Antriebe und Aggregate mit bis zu 37 kW ermöglichen selbst bei Paketschnitten Vorschubgeschwindigkeiten bis zu 100 m/min. Alle Maschinen sind mit der neuen Bedieneroberfläche »Maestro Cut« und einem Touchscreen ausgestattet. Die Steuerung verfügt bereits serienmäßig über eine einfache, aber effiziente Schnittoptimierung. Die Maschinen lassen sich mit einem automatischen Etikettierer ausstatten und unkompliziert an das Automatiklager »Flexstore« anbinden. Es entsteht eine vollautomatische, hochflexible und losgröße-1-fähige Arbeitseinheit. Für 20 Prozent mehr Leistung sorgt die Spannzange »Flexcut«. Für das Queraufteilen verschiebt sie die Streifen so gegeneinander, dass mit einem Kappschnitt zwei Zuschnitte entstehen.

