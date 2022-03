Zimmerei wird Smart Industry

Wohnraum ist knapp und alles, was mit Bauen zu tun hat, wird in den nächsten Jahren wichtiger. Dem Öko-Werkstoff Holz kommt dabei eine bedeutende Rolle zu – mit Konsequenzen für das Handwerk: »Der Holzbau wird sich in Richtung Industrie bewegen«, so die Prognose von Volker Budzinski, Vertriebsleiter beim Unternehmensverbund Reichenbacher-Hamuel. »Und das bedeutet Teil- oder Vollautomatisierung. Die Entscheidung darüber, welche Arbeitsabläufe automatisiert werden sollen, beeinflusst die Ausführung der Anlagen.« Die Entwicklung, so die Auffassung bei Reichenbacher, geht in Richtung einer Smart Factory, die sich weitgehend selbst organisiert. Reichenbacher wird deshalb 2022 verstärkt allen Baubeteiligten eine Plattform bieten, um sich darüber auszutauschen, welche Rolle Holz als ökologischer Werkstoff spielt und welche Vorteile eine automatisierte Verarbeitung dabei mit sich bringt.

