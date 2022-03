Unermüdlich

Clark hat die Staplerbaureihen GEX und GTX neu aufgelegt. Die Drei- und Vierradelektrostapler in 48-V-Technik sind jetzt auch mit Lithium-Ionen-Batterie erhältlich, ihre Tragfähigkeiten reichen von 1,6 bis 2 Tonnen. Zwei verschleißfreie Fahrmotoren arbeiten im Parallelfrontantrieb mit je 4,4 kW Leistung. Das Ladegerät mit 48 Volt (160 A) benötigt lediglich einen Starkstromanschluss (CEE 16 A-Stecker) und lädt die Batterie in gut 2,5 Stunden vollständig auf. Die Batterie kann jederzeit und innerhalb kürzester Zeit zwischengeladen werden, ohne dass die Batterie geschädigt oder ihre Lebensdauer verkürzt wird. In 10 Minuten können ca. 6 bis 7 % der Lademenge erreicht werden. Li-Ion-Fahrzeuge können ohne Batteriewechsel rund um die Uhr eingesetzt werden. Clarks bisherige Erfahrung mit Elektrostaplern garantiert dem Nutzer eine Logistiklösung zum gewohnten Preis-Leistungs-Verhältnis, die sich auch für kleinere und mittlere Betriebe rechnet.

