Service aus dem Handgelenk

Anwender von Altendorf-Formatkreissägen und Hebrock-Kantenmaschinen können jetzt von einem noch schnelleren und effizienteren Service des Herstellers profitieren. Die App My Altendorf Group ist die digitale Schnittstelle zu Altendorf, jetzt schon konzipiert auch als zukünftige Plattform für weitere digitale Angebote der Altendorf Group, beispielsweise für Händler. Nach der Registrierung kann der Kunde direkt auf die Daten der eigenen Maschinen zugreifen, sowie Maschinendokumentationen und Trainingsvideos abrufen. Falls z. B. in einem Tischlereibetrieb die Funktion der Altendorf-Kreissäge oder der Hebrock-Kantenanleimmaschine gestört ist, kann der Tischler mit der App direkt per Chat oder Videosupport mit einem Service-Techniker in Kontakt treten. Dieser ist dann virtuell im Betrieb anwesend und kann Unterstützung leisten. Auch Ersatzteile können über die App angefragt und bestellt werden. Mithilfe der angezeigten Service-Historie kann zudem auf alle Service-Fälle der Vergangenheit zugegriffen werden.

Altendorf GmbH

32429 Minden

Tel. +49 571 95500

www.altendorfgroup.com