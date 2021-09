»Accord 500« und »Accord 600« von SCM: Mehr Holz pro Zeit

Bei der Entwicklung neuer Bearbeitungszentren konzentriert sich SCM auf die Beschleunigung der Funktionen, ohne die Ergebnisqualität zu vernachlässigen.

Zeit war der Schlüsselfaktor bei der Entwicklung der Bearbeitungszentren »Accord 500« und »Accord 600« von SCM. Alle Eigenschaften der Maschinen sind darauf ausgelegt, die Zeiten in den kritischsten Produktionsphasen zu verkürzen: vom Programmieren bis zur Einrichtung der Maschine, von der Bearbeitung bis zur Wartung. Die Produktivität der Maschinen erhöht sich nach Herstellerangaben im Vergleich zu den Marktstandards um 30 Prozent. Dies wird durch den Gantry-Aufbau mit geschlossenem Rahmen möglich, der auch bei maximalem Vorschub und den anspruchsvollsten Bearbeitungen Robustheit und Präzision gewährleistet. Auch die Fräsgeschwindigkeit wurde erhöht und liegt nun bei über 15 m/min. Möglich wurde dies mit dem neuen 5-Achs-Arbeitsaggregat »KPX« mit 17 kW. Auch die Zeiten des Produktionszyklus werden mit dem exklusiven, flexibleren und kompakteren Aggregat »BRC-S« für Säge-, Fräs- und Bohrarbeiten, wie sie für Fensterkomponenten typisch sind, reduziert. Mehr als 100 Werkzeuge sind mit dem neuen Magazin» Caddy 35« schnell einsatzbereit. Der Werkzeugwechsler ist in das Bearbeitungszentrum integriert, ohne den Platzbedarf der Maschine zu vergrößern. Die Werkzeugverwaltung wird durch die integrierte Software »Maestro Power TMS« verbessert. Die Software optimiert alle Abläufe und zeigt die Position des Werkzeugs im Magazin an. Auch dadurch verkürzen sich die Bearbeitungszeiten.

SCM Group Deutschland GmbH

72622 Nürtingen

Tel.: (07022) 9254-0

www.scmgroup.com

Mehr zum Thema „CNC“ finden Sie auf unserer Themenseite…

Mehr Maschinen & Anlagen…