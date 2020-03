Nestro Lufttechnik auf der Holz-Handwerk 2020

Nestro führt auf seinem Messestand seine Filter- und Oberflächentechnik live vor und saugt alle Maschinen von Homag auf dem Messestand gegenüber ab. In den Bereichen Staub-, Späne- und Farbnebelabsaugung versteht sich Nestro im Holzhandwerk als einer der Marktführer und bietet seit über 40 Jahren geschlossene Systemlösungen an. Den gerade auch im Handwerk wachsenden Anforderungen an Energieeffizienz und geringerer Lärmbelastung begegnet Nestro mit einem kompetenten, umfassenden Beratungsangebot und passender Technologie. Energieeinsparungen lassen sich mit hocheffizienten Ventilatoren, Frequenzumrichtern zur Ventilatorensteuerung, von hocheffizienten Motoren (IE3, IE4) und von Umluft- anstelle von Abluftsystemen sowie durch die Nutzung der Rückluft zum Heizen oder Klimatisieren realisieren.

Halle 10.0, Stand 309

Nestro Lufttechnik GmbH

07619 Schkölen

Tel.: (036694) 41-0, Fax: -260

www.nestro.com

7. März 2020