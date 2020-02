Seit Anfang der 2000er-Jahre entwickelt Jowat Technologien zur Produktion von PUR-Schmelzklebstoffen ohne Gefahrstoffkennzeichnung. Mit der Produktfamilie Jowatherm-Reaktant MR verfügt der Klebstoffhersteller heute über ein umfangreiches, monomerreduziertes PUR-Sortiment. Auf der Holz-Handwerk in Nürnberg zeigt Jowat eine weitere Neuheit aus dieser Reihe: Der kennzeichnungsfreie Kantenklebstoff Jowatherm-Reaktant MR 607.90 ist ab sofort auch als Granulat erhältlich. Außerdem zeigt Jowat zertifizierte 1K-PUR-Prepolymer-Klebstoffe für den tragenden Holzleimbau aus der Produktfamilie Jowapur 681.xx. Diese Klebstoffe lassen sich sowohl in der Keilzinkenklebung als auch in der Lamellierung einsetzen, bieten wählbare Wartezeiten zwischen 10 und 60 Minuten und ermöglichen ein Wartezeit-Presszeit-Verhältnis von bis zu 1:1. Und ein Klassiker des Handwerks erlebt ein Revival: Der Lackleim Jowacoll 119.60 ist mit einer neuen, verbesserten Rezeptur nun wieder Teil des Jowat-Sortiments.

Halle 11.0, Stand 302

Jowat SE

32758 Detmold

Tel.: (05231) 749-0, Fax: -105

www.jowat.de

20. Februar 2020