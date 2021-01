5-Achs-CNC von SCM für Brettsperrholzelemente

5-Achs-CNC von SCM bearbeitet großdimensionierte Brettsperrholzelemente für den Holzbau.

Cross Laminated Timber (CLT), auch Brettsperrholz genannt, lässt sich mit speziellen Handmaschinen oder sehr großen Spezialmaschinen bearbeiten. SCMs neues 5-Achs-Bearbeitungszentrum Fareal XL ist genau dafür ausgelegt. Die Weiterentwicklung des bereits bekannten Modells »Area« erlaubt einen enormen Materialabtrag. Größe und Dicke der CLT-Platten stellen mittlerweile keine Herausforderung mehr dar. Insbesondere durch die Elektrospindel mit hoher Leistung und hohem Drehmoment – 63 kW im Dauerbetrieb – lassen sich Werkstücke mit einer Breite bis 16 000 x 3 600 mm und einer Dicke von bis zu 400 mm bearbeiten. Die Produktivität des Bearbeitungszentrums lässt sich weiter steigern, indem man es mit einem zweiten Arbeitsaggregat ausstattet, das bestimmte Bearbeitungen parallel zum ersten Aggregat ausgeführt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass mit optionalen Zusatzaggregaten auch bei maximaler Plattengröße Durchgangsquerbohrungen vorgenommen werden können.

Die Maschine bietet Platz für bis zu 60 Werkzeuge, einschließlich zweier Sägeblätter. Automatische Handhabungs- und Positioniersysteme für die Werkstücke erleichtern dem Bediener die Arbeit. Ebenso entlasten ihn innovative, in die Maschine integrierte Reinigungssysteme. Mit einer Vollschutzkabine und einem mit Laserschranken geschützten Zugangssystem zum Arbeitsbereich, berücksichtigt die riesige Portalmaschine umfassende und hohe Anforderungen an die Sicherheit für den Maschinenbediener. Der italienische Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen ist davon überzeugt, dass CLT eine immer wichtigere Rolle im Bauwesen spielen wird. »Es handelt sich um ein modernes, ökologisches, widerstandsfähiges Produkt, das sich an unterschiedlichste Designanforderungen anpassen und dank seiner besonderen Eigenschaften auch für den Bau von mehrstöckigen Gebäuden mit beträchtlichen Höhen eingesetzt werden kann«, sagt Tommaso Martini, SCM Business Unit Manager für CNC-Bearbeitungszentren für den Holzbau. Dank einer langjährigen Erfahrung mit CNC-Bearbeitungszentren wie »Oikos« und Area, die jeweils für die Bearbeitung von modularen und großformatigen Platten bestimmt sind, kann SCM Maschinen und starkes Know-how für diesen Zukunftsmarkt anbieten.

