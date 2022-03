Kompakt, effizient, Sauber

Holz-Hers neue Druckbalkensäge erzeugt hervorragende Schnitte, ist komfortabel zu bedienen und arbeitet effizient. Sonst ungenutzte Leerflächen gibt sie als Lagerraum frei.

Mit der Philosophie vom Handwerk für das Handwerk, stellt Holz-Her seine neue kompakte Druckbalkensäge Linea 6015 vor. Mit einem Sägeblattaustritt von bis zu 68 mm leistet die Maschine auch bei Paketschnitten hervorragende Schnittergebnisse. Eine Schnittlängenautomatik beschleunigt die Schnittzyklen. Zur Regulierung der Schnitthöhe kann der Sägeblattaustritt über ein Schnitthöhenpaket zwischen 20 bis 40 mm in erster Stufe oder in zweiter Stufe auf den vollen Sägeblattaustritt eingestellt werden. Der Fast-Cut-Modus beschleunigt das Nuten. Der hin-und-herfahrende Sägewagen arbeitet dabei bidirektional, das heißt abwechselnd im Gleich- und Gegenlauf. Die Nutposition und -breite sind über die Software einstellbar. Um Plattenmaterial rückenschonend und frei von Kratzspuren auf der Maschine bewegen zu können, sind alle Auflagetische inklusive Maschinentisch als Luftkissentische konstruiert. Für stets rechtwinklige Schnitte sorgt »SinglePress«. Programmgesteuert drückt diese Vorrichtung die Plattenstreifen schonend an das Winkellineal.

Der 21,5“-Multitouch-Bildschirm dient nicht nur zur Auftragsbearbeitung, sondern hilft, auch die Schnitte schnell und richtig zu erledigen. Mit der im Standard enthaltenen »Easyplan«-Optimierungssoftware lassen sich Stücklisten und Schnittpläne direkt an der Säge erzeugen und gegebenenfalls per drag and drop anpassen. Für die optimale Arbeitsvorbereitung stehen drei Softwaremodule zur Auswahl. Die erstellten Schnittpläne können direkt an der Maschine als Simulation in einer 2D/3D-Ansicht angezeigt werden. Beim Zuschnitt wiederum läuft die Echtzeitsimulation im Bildschirm. Dekore können detailgetreu angezeigt werden.

