Auf seiner Hausmesse zeigte SCM Deutschland in Nürtingen Maschinen und Software, mit denen sich große und kleine Holzverarbeiter fit für morgen halten können.

SCM veranstaltete vom 18. bis 20. Mai 2022 in Nürtingen seine Innovationstage, feierte dort gemeinsam mit den Kunden das 70. Firmenjubiläum und präsentierte zahlreiche Innovationen live. Das Anwendungsspektrum reicht von der Möbelfertigung bis hin zur Bearbeitung von Fenstern, Treppen und Massivholzelementen. Live-Demos zeigten den digitalisierten Betrieb mit Tischlereimaschinen. Die Besucher konnten die verschiedenen Prozessphasen in der Holzbearbeitung in der praktischen Anwendung erleben. Zu den Highlights gehören die CNC-Bearbeitungszentren »Accord 500/600«. Sie eignen sich für die effiziente Herstellung von Türen, Fenstern, Treppen und Massivholzelementen.

SCM hat weiterhin für Industrieanwender die neu entwickelte Kantenanleimmaschine »Stefani X« vorgestellt. Sie erzielt auf jeder Art Platte hervorragende Bekantungsergebnisse und lässt sich in eine vernetzte Produktion einbinden.

Ein weiteres Hausmessethema war die breite Palette an DMC-Breitbandschleifmaschinen für Möbelhersteller und Zulieferer. Sie bieten hochproduktive Lösungen, um raffinierte und individuelle Oberflächen zu erhalten. Sie runden SCMs Oberflächenkompetenz mit Sergiani-Pressen und Superfici-Lackiertechnik ab.

Natürlich ging es in Nürtingen auch um neue Software und digitale Dienstleistungen vom SCM Digital Integrated Woodworking Process, die für alle Unternehmen der Branche entwickelt wurden – von Tischlereien bis hin zur Großindustrie – und einen optimalen Datenaustausch ermöglichen, was sowohl den Datentransfer von der Arbeitsvorbereitung betrifft als auch die Rückmeldung der Produktionsdaten. –GM

