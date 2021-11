Vor genau 40 Jahren hat der Werkzeughersteller Brück sein erstes Wendehobelmesser auf den Markt gebracht. Bis heute ist dieses Hobelmesser bekannt dafür, dass es alternativ zum herkömmlichen, nachschleifbaren Streifenhobelmesser schnell und ohne Änderung an der Hobelwelle oder dem Hobelkopf in vielen Dicken-, Mehrseiten- und Heimwerker-Hobelmaschinen eingesetzt werden kann. Die Entwicklung blieb nicht stehen und brachte zuletzt eine automatische Justierung des Messerüberstands hervor. Damit ist kein Einstellen der Hobelmesser mehr nötig, was eine erhebliche Zeitersparnis bringt. Brück bietet das Wendehobelmesser in Standardlängen von 60 bis 810 mm und in verschiedenen Qualitäten an, um nicht nur eine saubere Hobelfläche zu erzielen, sondern auch eine bessere Standzeit. Als Wendemesserspezialist bietet Brück daneben viele weitere Hobelmesser-Systeme im Lieferprogramm an, darunter als exklusiver Vertriebspartner die originalen Tersa-Wendemesser aus der Schweiz.

Karl Brück Nachf. GmbH

57258 Freudenberg

Tel.: (02734) 2804-6

www.brueck-freudenberg.de