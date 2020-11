Sägeblätter von Leuco für faserverstärkte Platten

Verstärkte Kunststoffe haben’s in sich: Besonders schwierig ist es, kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) oder glasfaserverstärkte (GFK) sauber zu schneiden. Gängige Sägeblätter verschleißen dabei sehr schnell. Leuco hat sich intensiv mit Lösungen für neue Werkstoffe und Materialmixe befasst. Für nahezu alle Problemfälle hat der Werkzeughersteller eine Lösung parat. Speziell für faserverstärkte Kunststoffe bietet der Werkzeughersteller verschiedene Sägeblätter mit Diamantschneiden und speziellen Zahngeometrien an. Sie schneiden diese Verbundmaterialien in hervorragender Qualität und halten außerdem erheblich länger als normale Sägeblätter.

Faserverstärkte Kunststoffe sind so schwer zu bearbeiten, weil die eingebetteten Fasern in der Regel aus sehr harten Materialien bestehen. Am meisten verbreitet sind Glas, Kohlenstoff und Aramid. Diese abrasiven Fasern nutzen die Schneiden sehr stark ab. Hartmetallschneiden erreichen in solchen Materialien manchmal nur wenige Meter Standweg. Leuco hat sein diamantbestücktes Formatsägeblatt Diarex DP HR mit Hohlrückenzähnen speziell für faserverstärkte Kunststoffe entwickelt. Es erzielt ausgezeichnete Ergebnisse bei allen Materialien bis zu einer Dicke von 20 mm. Damit ist die Bearbeitung faserverstärkter Kunststoffe wirtschaftlich sinnvoll durchführbar. Diese Sägeblätter erreichen immerhin zehn bis 50fach höhere Standwege.

Drei weitere Sägeblätter aus dem Leuco-Sortiment erreichen je nach Material ebenfalls gute bis sehr gute Ergebnisse und lange Standwege. Das sind die Formatsägeblätter DP G5, nn-System DP flex und DP TR-F-FA Pos-Neg.

Tischler und Schreiner stärken ihre Marktposition wenn sie sich an schwierig zu verarbeitende Materialen heranwagen. Dafür sollten sie sich mit neuen Verfahren, Techniken und Werkzeugen auseinandersetzen.

