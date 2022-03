Gelungenes Konzept

Das Spitzenmodell der Breitbandschleifmaschinen von Kündig überzeugt mit üppiger Basisausstattung, großer Auswahl an Zubehör und viel Individualisierungspotenzial.

Auf der letzten Live-Ligna 2019 in Hannover hat der Schleifspezialist Kündig seine High-End-Breitbandmaschinenserie Perfect vorgestellt. Hinter deren modernem Maschinendesign verbirgt sich eine Vielzahl schleiftechnischer Innovationen, die zu hervorragenden verhelfen. Oberflächen erfüllen. Mit der von Grund auf neu entwickelten Bedieneinheit wird Schleifen noch einfacher und intuitiver. Alle Modelle eignen sich zur Integration in jedes relevante Leitsystem und sind damit Industrie-4.0-fähig.Die Maschinenreihe ist konsequent modular konzipiert und kann je nach Bedarf mit einer großen Auswahl an Aggregaten und Optionen ausgestattet werden. Gerade bei deutschen Tischlern und Schreinern stößt diese Rezeptur offenbar auf große Resonanz, wie der CEO des Unternehmens, Lukas Kündig, berichtet: »Die Anzahl der Bestellungen in den vergangenen zwei Jahren hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Anfänglich wurde die Maschine bewusst nur in der bewährten Zweiband-Konfiguration aus Kalibrierwalze und Diagonal-Segmentschleifkissen angeboten. Der Erfolg bestätigte uns darin, die Baureihe laufend zu erweitern.« Nun liefert Kündig die Perfect auch mit drei Schleifeinheiten aus. Das bedeutet, die grundlegende Zweiband-Konfiguration, genannt »REd«, wird wahlweise durch ein weiteres Schleifkissen (REEd), ein Querbandaggregat (REdX) oder eine in den Maschinenkörper integrierte Strukturbürste (REdBs) ergänzt. Dadurch erhöht sich die Produktivität, es verbessert sich die Schleifqualität bei spezifischen Anwendungen und es steht eine größere Auswahl an Oberflächenfinishes zur Verfügung. Neben der umfangreichen Basisausstattung lässt sich die Perfect, die an Kündigs deutschem Standort in Gotha gebaut wird, durch eine große Auswahl an Zubehör erweitern und individualisieren. Eine der beliebtesten Optionen ist dabei das pItentierte Eco-Cleaning-System. Diese Technologie ermöglicht die Werkstück- bzw. Schleifbandabblasung ohne den Verbrauch teurer Druckluft – eine Investition, die durch den erwiesenermaßen deutlich geringeren Energieverbrauch Fördermöglichkeiten eröffnen kann.

