Gefahr gebannt

Das Preventive Contact System PCS von Felder verhindert Unfälle an der Formatsäge: Nähert sich die Hand dem laufenden Sägeblatt, senkt es sich millisekundenschnell ab.

Die Idee entstand 2010, das erste Konzept 2016. Im Jahr 2021 wurden die ersten Format4-Maschinen mit dem Sicherheitssystem PCS ausgeliefert. Erreicht wurde in dem Projekt das derzeit schnellste kontaktlos auslösende Sicherheitssystem für Formatkreissägen. Dabei lag die größte Hürde in der Entwicklung einer Sensorik, die eine zuverlässige Unterscheidung ermöglicht zwischen menschlichem Gewebe und Holz bzw. Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien. Zudem musste die Sensorik stabil sein gegenüber Fremdeinflüssen wie elektrostatischen Effekten oder elektromagnetischen Störungen. Und schließlich war entscheidend, den größtmöglichen Erkennungsabstand zwischen Sägeblatt und menschlichem Gewebe zu erzielen, um eine kontaktfreie Auslösung zu gewährleisten. Extrem kurze Latenzzeiten waren nötig, von der Erkennung der Gefahr über die Auslösung bis hin zur Versenkung des Sägeblattes unter den Tisch im Millisekundenbereich. Dafür musste eine neuartige Aktorik entwickelt werden, die keine Zeitverluste durch mechanische Komponenten erzeugt und keine Verschleißkomponenten beinhaltet, wie es bei anderen Sicherheitssystemen am Markt der Fall ist. All diese Probleme konnten schrittweise gelöst werden und führten zu patentierten Lösungen, die zusammen heute ein einzigartiges Sicherheitssystem für Kreissägen darstellen.

Felder KG

A 6060 Hall in Tirol

Tel. +43 5223 58500

www.felder-group.com