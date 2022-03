Eine schneller als zwei

Weinig ermöglicht mit einer Kombimaschine das Kappen und Bohren in einem Arbeitsgang und steigert damit die Produktivität bei der Fertigung von Brettware, Kanteln, Stäben und Leisten.

Oftmals ist die Optimierung der Potenziale unterschiedlicher Prozessschritte der richtige Weg zu mehr Fertigungstiefe, Flexibilität und Prozesssicherheit. Weinig bietet seine bewährte und viel verkaufte Optimierkappsäge OptiCut S 50 deshalb jetzt in Kombination mit dem Bohraggregat Powerdrill als Kombimaschine an. Es können damit in einem Arbeitsschritt sowohl Bohrungen als auch Kappschnitte durchgeführt werden. Die Kombination zweier Bearbeitungsabschnitte, die zuvor auf zwei, teils manuellen, Maschinen durchgeführt werden mussten, ermöglicht eine effizientere Fertigung. Die Änderung spart Zeit und erhöht die Prozesssicherheit ebenso wie die Qualität.

Über das OptiCom, die Steuerung der Säge, können alle Kappschnitte und Bohrlöcher intuitiv, sprich ohne PC-Vorkenntnisse, in Listen angelegt und bearbeitet werden. Dies ist auch und noch schneller vom Büro-PC aus möglich. Im Maschinengrundkörper ist die Bohreinheit vor dem Sägeaggregat integriert.

Die Ausführung der Einheit erfolgt mit hochwertigen Komponenten für eine präzise Positionierung in der Werkstückbreite (y-Achse) und in der Werkstückhöhe (z-Achse). In der Werkstücklängsrichtung (x-Achse) erfolgt der Transport mittels Positionierschieber. Zum Spannen des Werkstückes gibt es unterschiedliche Andruckmöglichkeiten vor und nach den Bearbeitungsaggregaten.

Ein Bohraggregat mit fünf Werkzeugaufnahmen, so die Empfehlung des Herstellers, ist die beste Lösung für alle, die eine kombinierte Bearbeitung durch eine einzelne Maschine suchen und Wert auf optimierte Prozesse legen – z. B. bei der Fertigung von Zäunen, Sichtschutz und Terrassendielen, von Möbelteilen oder Konstruktionsteilen und vielem mehr.

