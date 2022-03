Eine Ausstattung, eine Grösse

Elcon führt auf dem deutschen Markt eine neue vertikale Plattensäge für Tischler und Schreiner im Programm. Entwickelt hat sie der deutsche Vertriebspartner Géronne.

Der Maschinenhändler Géronne entwickelte die Plattensäge Multicut, die Elcon (www.elconsawingtechnology.com/de) produziert. Sie ist mit nur einer Grundausstattung und in nur einer Größe mit 5300 mm Schnittlänge, 2150 mm Schnitthöhe und 60 mm Schnitttiefe erhältlich. Eine pneumatische Klemmvorrichtung verhindert das Verrutschen des Schnittguts beim horizontalen Schneiden. Vor dem Trennschnitt lässt sich die Hauptsäge im Gleichlauf auch als Vorritzer nutzen. Mit einer Vorwärts- und Rückwärtsfahrt des Sägeaggregats ist auch eine Rückwandnut schnell und komfortabel in einen soeben erzeugten Zuschnitt eingebracht. Für Horizontalschnitte lässt sich die Höhe des Sägeaggregates manuell nach Digitalanzeige zehntelmillimetergenau einstellen. Im Display erscheint die Schnitthöhe zur Rollenbahn oder zur Mittelauflage. Die Anzeige lässt sich alternativ auch auf die oben abzutrennende Streifenbreite umstellen. Ein Linienlaser erleichtert Besäumschnitte. Der Längenanschlag ist ebenfalls nach Digitalanzeige über eine Feineinstellung einzustellen. Dank der Anschlagverlängerung müssen schwere Materialien, wie zum Beispiel Küchenarbeitsplatten nicht auf die Mittelauflage gehoben werden. Rechts am Maschinengestell befindet sich eine Winkelschnittvorrichtung. In der Parkposition behindert sie den normalen Plattenzuschnitt nicht. Eine gelaserte Skala mit Festrastpunkten und zwei Schnellspannern für das zu sägende Plattenmaterial optimieren die Bedienerfreundlichkeit. Geronne vertreibt die Maschine in Deutschland über sein Händlernetz.

