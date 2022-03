100 Jahre und über110 Patente

Seit seiner Gründung hat der Maschinenbauer Martin in Ottobeuren über 70 000 Maschinen verkauft. Der Jahresumsatz liegt aktuell bei 26,5 Millionen Euro.

Ein typisches Jubiläumsjahr wird es wohl nicht werden bei Otto Martin Maschinenbau in Ottobeuren. Das für Februar geplante Händler-Event musste verschoben werden und auch die großen Messen: die Eurobois in Frankreich und die Holz-Handwerk in Nürnberg.

Grund zur Trübsal besteht dennoch kaum. Seit Mitte 2021 erleben die Geschäftsführer Uwe Schiemann und Michael Hammerer sowie ihre Mitarbeiter eine Sonderkonjunktur. Wieder einmal sind es bewegte Zeiten für den Maschinenbauer, dessen Geschichte im Februar 1922 in der Unterallgäuer Gemeinde Benningen beginnt. Otto Martin und der Schreiner Heinrich Drexel, melden ihren Gewerbebetrieb an. Gemeinsam bauen sie in einem Stadel des elterlichen Anwesens ihre erste Holzbearbeitungsmaschine.

1930 wird Otto Martin Alleininhaber der Firma und siedelt ins nahe gelegene Ottobeuren um. Es werden zunächst Güllepumpen hergestellt, denn die Mechanisierung in der Landwirtschaft nimmt Fahrt auf. Die Belegschaft von Otto Martin wächst. 1950 werden die Weichen wieder in Richtung Holzbearbeitungsmaschinen gestellt. Durch die Teilnahme an überregionalen Messen wird der Name Martin in Fachkreisen bekannt. Es bilden sich Beziehungen zu Handelshäusern wie Dr. Keller oder Papenbroock. In dieser Zeit entstehen auch die Abrichthobelmaschine T50 und die Formatkreissäge T75.

Zu Beginn der 1960er werden die Maschinen von Martin regelmäßig in 14 Länder exportiert. Als der Firmengründer dann 1964 verstirbt, übernehmen seine Söhne Otto Martin jr. und Max Martin die Verantwortung. Sie begleiten in den 80er- und 90er-Jahren den Beginn des Computerzeitalters. 1999 gründen sie die erste ausländische Niederlassung in den USA.

Es folgen die Rekordjahre 2006 und 2007 mit einer Jahresproduktion von bis zu 1700 Maschinen. Ein Meilenstein ist auch die Vorstellung der T75 PreX im Jahr 2010, die weltweit erste Formatkreissäge mit 92° Schwenkwinkel und 205 mm Schnitthöhe. Und auch im 100. Jubiläumsjahr geht der technische Fortschritt bei Martin unvermindert weiter (siehe Beitrag auf den Seiten 48 und 49). –IL