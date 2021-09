Beleuchtungskonzepte werden in der Innenarchitektur immer wichtiger, seit die LED den Gestaltungsspielraum erweitert hat. Nimbus und Häfele machen daraus Erfolgsgeschichten.

Das Wohnprojekt mit dem etwas sperrigen Namen »Jopa Joma Micro-Living-Apartments« in Kenzingen bei Freiburg ist eine Mischung aus Hotel und Mietobjekt: Voll eingerichtete Apartments zum Wohnen auf Zeit bedienen die Wohn- respektive Mobilitätsbedürfnisse von Berufspendlern, digitalen Nomaden, Touristen oder Studenten. In den Großstädten ist dieses Konzept längst angekommen, aber auch im ländlichen Raum beginnt es, Fuß zu fassen – wie z. B. im beschaulichen, aber fortschrittlichen Breisgau, wo Schmidt Architekten das Jopa Joma konzipiert und gebaut haben. Sieben Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartments fasst das Haus, die Größen variieren zwischen 20 und 50 m², jeweils ergänzt durch einen Freisitz oder Balkon. Das Satteldachgebäude mit seiner petrolgrünen Fassade überzeugt im Innenraum mit Wohlfühl-Interieurs, aber auch mit robusten, hochwertigen Materialien, die den häufigen Wechsel der Gäste unbeschadet meistern. Eine durchdachte Lichtplanung macht die Appartments sympathisch und lädt zum Wiederkommen ein – wie es sich für »Hotelzimmer« gehört.

Früh im Projekt holten die Architekten Häfele an Bord. Das Unternehmen, das sich in den letzten Jahren eine Expertise in Micro-Living-Konzepten erarbeitet hat, agierte als strategischer Begleiter des Projekts. Zusammen mit dem Tochterunternehmen Nimbus und eigenen Experten für das hauseigene »Loox«-System wurde eine ganzheitliche Lichtplanung für die Apartments und das Gebäude umgesetzt.

In den Küchen sorgt das »Loox5«-System für blendfreies Arbeitslicht auf der Küchenarbeitsplatte. Im Schlafbereich setzen in das Betthaupt integrierte LEDs Akzente. Mit den versteckt installierten »Loox«-Elementen korrespondieren die minimalistischen Deckenleuchten von Nimbus, die auch die Wandflächen akzentuieren. Die »Q-Four«- und »Q-One«-Leuchten schaffen mit fokussiertem Lichtaustritt definierte Lichtzonen. In Bädern wie in Treppenhäusern strahlen die Cubic-LED-Leuchten. Und Blickfang über dem Esstisch ist in jedem Apartment die Nimbus-Pendelleuchte »Squeeze«, entworfen von Karim Rashid, inzwischen ein Klassiker im Sortiment der Stuttgarter Lichtmanufaktur.

