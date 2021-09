Unschlagbares Duo: App von Flexijet vereinfacht 3D-Laservermessung

Smart zur CAD-Zeichnung: Eine Smartphone-App von Flexijet vereinfacht die Steuerung der 3D-Laservermessung und ermöglicht das Aufnehmen und Zuordnen von Fotos direkt im Aufmaß.

Die Bedienung von 3D-Aufmaßsystemen war bisher nur am Gerät oder per Fernsteuerung möglich. Wer Bilder hinzufügen wollte, benötigte eine Digitalkamera und musste die Dateien anschließend – Vorsicht, Fehlerquelle – übertragen. Um den Workflow zu verbessern und die Handhabung zu vereinfachen, hat Flexijet eine Smartphone-App zur Steuerung seiner Vermessungs-Hardware entwickelt. Damit lassen sich auch Fotos machen, die, mit Notizen oder Sprachmemos verknüpft, für beliebig wählbare Messpunkte direkt ins Aufmaß gespeichert werden. Die Steuerung per App ist mit einer Hand möglich, sodass der Nutzer die andere Hand frei hat. Das Vermessungsgerät wird mithilfe des roten Lasermesspunkts und eines virtuellen Joysticks in der App exakt und stufenlos auf den jeweiligen Messpunkt ausgerichtet. Kleinste Stellschritte in alle Richtungen sind präzise möglich, wie etwa beim Anvisieren von Referenzpunkten vor dem Standortwechsel des Messgerätes. Nach jeder Einzelmessung erhält der Anwender eine optische Bestätigung auf dem Display. Durch die WLAN-Verbindung der Geräte können die Messungen auch aus mehreren Metern Entfernung zur Hardware ausgeführt werden, sodass sich der Anwender mit dem Smartphone während des Messvorgangs frei im Raum bewegen kann.

