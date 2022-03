Relevante Features

Software TopSolid’Wood, die bewährte CAD/CAM-Lösung, umfasst eine Vielzahl an fertigungsrelevanten Neuheiten, darunter die parametrische 3D-Konstruktion und die automatische Ableitung produktionsrelevanter 2D-Daten wie beispielsweise Layouts, Schnitte, Details und Explosionsansichten. Das enthaltene Fertigungsmodul TopSolid’WoodCam ermöglicht eine maschinenneutrale CAM-Programmierung bis 5-Achs simultan, die direkt auf dem CAD aufbaut. Durch die parametrische Arbeitsweise der Software werden Konstruktionen per Mausklick den neu gewünschten Dimensionen angepasst. Ein Änderungswunsch Ihres Kunden oder eine abgewandelte Produktvariante lässt sich auf diese Weise schnell und unkompliziert realisieren. Zu den Neuerungen zählen in diesem Jahr unter anderem:

CAD – durch Partition Bauteile über eine Schnittfunktion aufteilen; Änderungen werden automatisch für Stücklisten und CNC-Programme übernommen.

CAM – erweiterte Möglichkeiten, gespiegelte Bearbeitungen auszuführen inklusive Werkzeugwechsel und Definition von Start- und Endpunkten

Touchfähigkeit von Zuschnitt- und Nestingplänen am Werkstattterminal oder Tablet

Anfang des Jahres hat Moldtech bereits die Lernplattform Moldtech Campus mit zahlreichen Video-Tutorials vorgestellt.

