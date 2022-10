Smart konstruiert

Durch SmartWOP wird dem Anwender ein leistungsstarkes CAD/CAM-System geboten, mit dem er laut Homag intuitiv per Drag-and-Drop individuelle Möbel in kürzester Zeit konstruiert. Dabei werden die einzelnen Bauteile eines Möbels einfach in ein vorher ausgewähltes Volumen hereingezogen. Neben dem rechteckigen Standardvolumen stehen Sondervolumen wie etwa eine Dachschräge oder Eckschränke zur Verfügung. Bereits konstruierte Möbel können in einer eigenen Bibliothek gespeichert und jederzeit aufgerufen und geändert werden.

Durch die einfache Bedienung per Drag-and-Drop lassen sich Möbel ganz ohne CAD-Kenntnisse erstellen. Das Öffnen von Türen und Schubladen kann simuliert werden, um Kollisionen mit benachbarten Bauteilen rechtzeitig zu erkennen. Zum Lieferumfang gehört eine Bibliothek mit Beschlägen aller gängigen Hersteller. Zusätzlich können dem Möbel eigene woodWOP-Komponenten hinzugefügt werden. Ebenso ist die Konstruktion gesamter Einrichtungen in SmartWOP möglich, so etwa von Büroräumen oder Küchen.

Im Zusammenspiel der beiden Software-Lösungen lässt sich ein Einzelteil eines Möbels in SmartWOP von Homag anwählen und direkt in woodWOP öffnen. Dort werden nun Bearbeitungen hinzugefügt und alle Änderungen wieder in SmartWOP übernommen und dort visualisiert. Die Erzeugung von Produktionsdaten wie CNC-Programmen, Stücklisten für Zuschnitt, Beschlagslisten sowie Zeichnungen erfolgt per Knopfdruck. Daten lassen sich direkt an digitale Apps und Assistenten, productionManager und intelliDivide senden.

