iX Connect verbindet Imos mit cloudbasierten Services

Die Imos AG hat für die Anwender der Desktop-orientierten CAD/CAM-Anwendung Imos iX CAD eine Software-Komponente entwickelt, die als Schnittstelle die Integration cloudbasierter Services einfach macht. Als integrierter Bestandteil des iX Organizers erledigt iX Connect sowohl die Kommunikation von Imos iX CAD mit der Cloud als auch die Überprüfung der Zugangs- und Nutzungsberechtigungen sowie den Austausch der relevanten Daten.

Imos iX CAD-Anwender können so den Funktionsumfang ihrer Software einfach um Services ergänzen und ihren Fertigungsprozess komfortabler gestalten, ohne auf viele einzelne Programme zugreifen zu müssen. Der erste Service, der über die Cloud in Imos iX CAD integriert werden kann, ist »intelliDivide« von Homag. Der digitale Assistent ist nur eines von vielen digitalen Produkten, die die Homag Group über ihre Branchenplattform Tapio zur Verfügung stellt. intelliDivide übernimmt die aus dem CAD erzeugten Zuschnittlisten, ermittelt in wenigen Augenblicken die passende Zuschnittoptimierung für die Bauteile und übermittelt die Daten auf die Säge. Das Optimierungsergebnis lässt sich dabei nach unterschiedlichen Kriterien steuern und berechnet entweder die Handhabung durch den Maschinenbediener, den Abfall, die Materialkosten, den Zeitaufwand oder eine ausgewogene Lösung. Seit dem 1. März 2021 kann intelliDivide über die lizenzierte Schnittstelle angebunden werden. Die Integration des »ProductionManager« von Homag ist in Planung, zusätzliche Applikationen und Services von anderen Herstellern sollen folgen.

