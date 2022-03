Neue Dimensionen in der Möbelkonstruktion

Die CAD-Software Swood ist bei der Schreinerei Gebrüder Jung im täglichen Einsatz.

Karl Obermann, freier Journalist

Mit 20 Mitarbeitern ist die Schreinerei Gebr. Jung in Bad Vilbel, nahe Frankfurt, schon kein ganz kleiner Handwerksbetrieb mehr. Entsprechend ist es den Hessen möglich, Maschinen anzuschaffen und zu automatisieren. Dieses gilt nun auch für die Arbeitsvorbereitung. Swood heißt hier die neue Software, um schneller und präziser zu konstruieren. Die Systemeinführung und Betreuung übernahm das Team der DPS Software GmbH.

Tradition und Fortschritt

1925 gründeten der Großvater des heutigen Inhabers und sein Bruder die Schreinerei. Sie ist also nach wie vor in Familienbesitz. Und natürlich ist die handwerkliche Kompetenz auf Basis einer guten Berufsausbildung nach wie vor maßgeblich – aber ohne computergesteuerte Maschinen kommt das Handwerk nicht mehr aus. So hat die Digitalisierung auch bei der Schreinerei Jung Einzug gehalten.

Das Unternehmen baut für seine vielen Kunden oft Einzelanfertigungen, bei denen die Gestaltung, die Maße und die Materialien eine Rolle spielen. »Die Ansprüche«, so sagt Andreas Jung, »werden immer höher.« Im Umfeld von Frankfurt konnte das Unternehmen gut wachsen. Man liefert aber auch durchaus weit über diesen Raum hinaus, etwa nach Berlin, Zürich, Luxemburg oder sogar bis nach Paris. »Zu unseren Kunden zählen Banken, Versicherungen und Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen der Industrie sowie Kultureinrichtungen und Museen. Und natürlich Privatpersonen.«

Von der Platte zum Möbel

Jung und sein Team verarbeiten häufig Holzwerkstoffe. Die Platten werden gesägt und erhalten weitere Bearbeitungen. Danach folgen die Oberflächen- und Kantenbearbeitung. Natürlich müssen alle Möbel und ihre einzelnen Elemente vorab genau geplant und entworfen werden. Das machen hier Schreiner mit IT-Erfahrung und Weiterbildung zum technischen Zeichner, die sich nach Entwürfen von Architekten, Designern und Bauherren richten. Seit zwei Jahren setzt Jung auf die Branchenlösung Swood.

Software aus Frankreich

Dieses System kommt aus Frankreich und ist eine Ergänzung zu Solidworks. Olaf Schiele, Vertriebsleiter für die Branchenlösung Holz im deutschsprachigen Raum, erklärt: »Solidworks ist ein weit verbreitetes 3D-CAD-System und eine perfekte Lösung für den Innenausbau, da hier auch Features für andere Materialien wie Blech, Glas oder Kunststoff zur Verfügung stehen. Diese Anforderungen benötigt der Innenausbau immer häufiger. Ein reiner Korpusgenerator ist daher nicht mehr ausreichend.«

Vor rund sieben Jahren begann die DPS Software GmbH aus Leinfelden-Echterdingen in den Bereich Swood zu investieren und kann auf ein beachtliches Wachstum zurückschauen. Aktuell sind hier mehr als 15 Tischlermeister und Holztechniker beschäftigt. Neben der Beratung gehören Implementierung, Schulung, Support und Projektbegleitung zu den Aufgabengebieten. DPS bindet Swood an das jeweilige ERP-System des Anwenders an und hat eigene Tools entwickelt, um die Prozesse in der handwerklichen Fertigung noch weiter zu automatisieren.

Swood ist eine regelbasierte CAD-Software und hilft dem Möbelkonstrukteur, aber auch dem Holzkonstrukteur allgemein, seine Arbeit wesentlich zu beschleunigen. Gleichzeitig behält er aber die volle Kontrolle über die Details. Das Gleiche gilt für Swood-CAM. Entwickler von Swood-Design und Swood-CAM ist das französische Unternehmen EfiCAD, welches schon seit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von CAD-Tools hat, nicht zuletzt auf der Basis von Solidworks. Der Name Swood steht also für Solidworks und Holz.

Regelbasierte CAD-Konstruktion

In wenigen Schritten entstehen mit Swood komplette Möbel, wie folgend an der Konstruktion eines Aktenschranks gezeigt wird:

Der erste Schritt beginnt mit dem Öffnen einer Bibliothek. Diese enthält Zeichnungen der Teile, die der Holzkonstrukteur üblicherweise braucht, beispielsweise einen Korpus. Dieses Teil wird selektiert und öffnet sich damit in der Arbeitsebene. Der Anwender hat es hier mit einem standardisierten Solidworks-Teil beziehungsweise einer -Baugruppe zu tun, mit dem alle Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Durch Eingabe der Grundmaße Länge, Breite und Höhe spannt sich nun der Wunschkorpus auf. Alle Maße können jederzeit verändert werden, beispielsweise die Korpustiefe. Alle Teile der Baugruppe passen sich dann automatisch an.

Im zweiten Schritt setzt der Konstrukteur nun die Rückwand ein. Wiederum selektiert er dazu ein Teil aus der Bibliothek, bringt dieses in die Arbeitsebene und fügt es per Drag-and-Drop in die Baugruppe ein. In diesem Moment werden ebenfalls alle für die Rückwand nötigen Bearbeitungen ausgelöst. Die hinterlegte Intelligenz macht das automatisch – in diesem Fall fügt die Software die Nuten hinzu, in welchen die Rückwand sitzt. Dieser Schritt dauert wenige Sekunden. Mit einem Standard-CAD-System hätte man wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten benötigt.

Im dritten Schritt können alle Teile miteinander verbunden werden. Dazu hält das System natürlich die entsprechenden, marktüblichen Verbinder bereit. Auch dieser Schritt folgt demselben Prinzip: Der Konstrukteur selektiert den Verbinder, platziert ihn in der Konstruktionsebene und alles andere macht das System. Es wählt die Anzahl der Verbinderelemente, legt die Positionen fest und generiert alle nötigen Bearbeitungen, hier also die Bohrungen.

Jetzt könnte der Konstrukteur die Rückwand noch tiefer in den Korpus stellen, statt zehn nun 50 mm. Diese Änderung löst die nötigen Anpassungen aus, Verbinder und Bohrungen werden automatisch verschoben. »Jeder Änderungsprozess dauert wieder nur Sekunden«, erklärt Olaf Schiele. Die in der Software hinterlegten fachlichen Regeln, Formeln und Tabellen ermöglichen diese weitreichende Automatisierung. Sollte es notwendig sein, kann der Konstrukteur diese Regeln mithilfe des Editors verändern oder löschen. Er bleibt jederzeit »Herr seiner Planung«.