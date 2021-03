Maschinen-Anbindung mit Palette CAM

Neben der ständigen Optimierung der fotorealistischen Darstellung arbeitet man bei Palette CAD an der nahtlosen Anbindung der CNC-Maschinen in der Werkstatt. Der hauseigene Postprozessor Palette CAM übernimmt dabei die Funktion des »Übersetzers«. Er ist so flexibel konzipiert, dass er nahezu alle Wop-Systeme und CNC-Maschinen ansteuern kann. Dank Makros läuft dieser Prozess voll automatisiert im Hintergrund ab. Dieselbe Datenbasis, die überzeugende 3D-Präsentationen beim Kunden ermöglicht, sorgt nun für die reibungslose Umsetzung. Automatisch generierte Stücklisten, QR- oder Barcodes erleichtern die Zuordnung der Werkstücke und Bauteile bei der Montage und minimieren Fehler. Palette CAD steht in ständigem Austausch mit Maschinenherstellern und Anwendern, um die Durchgängigkeit von Datenströmen zu verbessern und das Programm aktuell zu halten.

Palette CAD GmbH

70329 Stuttgart

Tel.: (0711) 9595-0

www.palettecad.com