Echtzeit-3D-Möbelkonfigurator der RSO Group erleichtert digitale Bestellungen

Die RSO Group bietet Software für Möbelplanung und Produktion inklusive Maschinenanbindung. Das Konstruktionstool RSO-CAD basiert auf AutoCAD OEM und ermöglicht einen durchgängigen Workflow von der Planung über die Präsentation, die technische Aufbereitung und Stücklistenübergabe, bis hin zur Datenübergabe an das CNC-Bearbeitungszentrum.

Die erforderlichen Beschläge werden bereits bei der Planung automatisch mit allen benötigten Daten für die CNC-Bearbeitung versehen. Per Knopfdruck erfolgt die CNC-Ausgabe auf eine oder mehrere Maschinen für eine reibungslose Produktion. Dadurch lassen sich die Einzelteile flexibel an einer freien Maschine bearbeiten.

Da sich in der Möbelbranche das Geschäft immer mehr in die digitale Welt verlagert, entwickelt die RSO Group ihre Produkte ebenfalls in diese Richtung weiter. RSO-Web bietet die passende Plattform mit der auch Klein- und Mittelbetriebe ihre Möbel online vermarkten und vom Kunden individuell anpassen lassen können.

Mit dem 3D-Möbelkonfigurator werden in einem beliebigen Webbrowser Einzelteile, Möbel oder ganze Einrichtungen geplant und bestellt. Millimetergenaue Veränderungen sind dabei genauso selbstverständlich wie die Preiskalkulation. Die getätigten Bestellungen sind sofort in den gewohnten RSO-Workflow integriert und gehen ohne lange Nachbearbeitung in die Produktion.

Mit einem Klick baut sich die Planung in RSO-CAD inklusive sämtlicher CNC-Daten auf. Dadurch kann der Planer auch auf Sonderwünsche des Kunden eingehen und im Anschluss produzieren. Der Tischler/Schreiner legt selbst sein Online-Produktangebot in RSO-CAD an und behält es dadurch stets in seiner Hand.

Halle 11.1 Stand 178

RSO Group, Vertriebspartner Jochen Meier

Bucher Hauptstraße 122

90427 Nürnberg

Tel.: +49 911 2171828

www.rso.group



