Messwerte direkt ins CAD

Paralleles Messen und Zeichnen in einem Schritt ist eines der wesentlichen Merkmale des Flexijet-3D-Aufmaßsystems. In der Küchenplanung bietet es wertvolle Hilfe.

Die Kombination aus präzisen 3D-Messpunkten verknüpft mit CAD-Befehlen ermöglicht die Erstellung einer 3D-Aufmaßzeichnung direkt auf der Baustelle. Im Aufmaß sind alle millimetergenauen Maße und exakten Winkel erfasst, die für eine effiziente CAD-Planung benötigt werden. Diese vollständige 3D-CAD-Aufmaßzeichnung in den Dateiformaten DWG oder DXF lässt sich direkt in die Konstruktionssoftware als Grundlage der Küchenplanung übernehmen.

Bei Aufmaßen im Außenbereich, starkem Sonnenlicht oder schlechter Sicht hilft die Kamera mit integriertem Parallaxenausgleich den Lasermesspunkt exakt auf die gewünschte Position auszurichten. Hierzu bietet Flexijet 3D die Möglichkeit, den Laser mit einem Fadenkreuz, welches im Display eingeblendet ist, zu platzieren. Zur besseren Dokumentation der Messpunkte erstellt Flexijet 3D mit jeder Messung ein Foto. Die kostenlose Flexijet-Smartphone-App ermöglicht das Hinzufügen weiterer Bilder und Sprachnotizen direkt ins Aufmaß.

Bei Hammer & Margrander Interior GmbH (HMI), einem Innenausbaubetrieb aus Ettlingen, sollte die Schreinerküche präzise an die Balken des Fachwerkhauses angepasst werden. Mithilfe von Flexijet 3D konnte HMI sofort die Höhenunterschiede des Bodens erkennen. Die Wandkonturen wurden als Polylinien gemessen und zusammen mit allen Winkeln im Aufmaß erfasst. Gerade hier, bei Wänden im Altbau, lassen sich Verwerfungen, Unebenheiten und Rundungen durch das »Messzeichen« im Detail digitalisieren. So wurde das vorhandene Fachwerk auf Höhe der horizontalen Arbeitsplattenebene im Aufmaß festgehalten, um die Plattenausschnitte präzise vorzunehmen. Alle Winkel der Bauteile, Ecken und Kanten waren im Handumdrehen eingemessen – digital und in 3D.

