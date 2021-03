Stücklisten erstellen mit dem Excel-AddIn »EasyPL«

Wenn es in der Arbeitsvorbereitung um die Erstellung von Stücklisten geht, setzen viele Betriebe nach wie vor auf Microsoft-Excel. Sei es, weil kein entsprechendes ERP-System vorhanden ist oder weil Excel immer noch ein sehr flexibles und einfach zu nutzendes Programm ist. Beinahe jede noch so schwierige Stücklisten-Herausforderung kann damit gestemmt werden.

Mit dem AddIn EasyPL von Schreinerservice24 müssen diese Betriebe nun nicht mehr auf den Komfort verzichten, den ihnen ein Branchenprogramm bietet. EasyPL stellt Materialdatenbanken aus unterschiedlichsten Datenquellen für Platten, Kanten, Beläge oder auch Beschläge bereit. Diese können bequem mittels Bauteil- und Stücklisteneditor in ihre Tabelle eingefügt werden. So lassen sich individuell anpassbare Stücklisten, NC-Programme sowie Zuschnitt-Optimierungen mit wenigen Klicks erstellen.

EasyPL verfügt über offene Schnittstellen für Import und Export in unterschiedliche Formate. Die Zuschnittoptimierung »Schnitt Profi(t)« aus der Homag-Gruppe wurde auf besondere Weise eingebunden: In EasyPL kann man direkt mit den Materialien arbeiten, die in Schnitt Profi(t) oder WoodStore angelegt wurden. Stücklisten jeder Art lassen sich außerdem vollständig im Hintergrund optimieren, ohne Schnitt Profi(t) öffnen zu müssen. EasyPL kann ab Office 2010 und auch mit Office 365 verwendet werden.

