Für Gründer

Digitalisierung und Handwerk 4.0 sind in aller Munde. Gerade junge Handwerksmeister, die beispielsweise den elterlichen Betrieb übernehmen, stehen diesbezüglich vor einer Vielzahl von Entscheidungen. Allein die richtige Software für den eigenen Betrieb zu finden, ist ein wichtiger Prozess. Speziell an diese Gruppe der Unternehmensgründer und Selbstständigen wendet sich das Aschaffenburger Softwarehaus Pytha Lab mit einem sogenannten Start-up-Booster. Pytha ist eines der führenden CAD-Systeme für Tischler / Schreiner, Möbeldesign, Eventdesign, Innenarchitektur und Ladenbau. Von der Planung über die Präsentation bis hin zur Produktion deckt die Software alles ab.

Zum Einstieg unterstützt Pytha mit kostenfreiem Support sowie einer Online-Einweisung in Form von einer Blitzschulung. Zudem unterstützt das Unternehmen die junge Zielgruppe mit attraktiven Nachlässen auf die Software. »Besonders im Fokus stehen für uns Schreinermeister am Anfang ihrer Selbstständigkeit, da uns die Unterstützung von Gründern ein wichtiges Anliegen ist. Wir möchten Jungunternehmern den Einstieg in die Software erleichtern, denn die Anschaffung einer Software für den eigenen Betrieb ist nichts, was man leichtfertig entscheiden kann«, so Geschäftsführer Willy Flassig. »Im Rahmen des Start-up-Boosters bieten wir ein dreimonatiges Abonnement kostenfrei an. Dies gibt Einsteigern die Chance, ganz ohne Zeitdruck oder Entscheidungszwang die Software zu testen und eigene Projekte durchzuspielen.«

Pytha Lab GmbH

63741 Aschaffenburg

Tel.: +49 6021 37060

www.pytha.de