Perfekt im Duett

Grundlage jeder erfolgreichen Treppenplanung ist das passende Aufmaß. Mit RSO-CAD und Leica 3D-Disto gelingt dies direkt digital.

Durch den Einsatz der Software RSO-CAD in Kombination mit dem Lasermessgerät Leica 3D Disto werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zunächst legt das Aufmaß den Grundstein für eine erfolgreiche Planung und Produktion. Speziell die Montage von Treppen steht oft mit mühsamen bauseitigen Anpassungen in Verbindung. Hier aber erfolgt das Laseraufmaß mit dem Leica 3D Disto direkt in RSO-CAD ohne dass ein gesonderter Datenimport erforderlich wäre. Schon während der Messung baut sich das Ergebnis parallel in der Zeichnung auf. So stehen die Messdaten ohne eine zeitintensive Aufbereitung sofort für die weitere Planung bereit. Auch Fehler bei der Übertragung der Messdaten sind somit ausgeschlossen.

Zusätzlich wird für ein dokumentiertes Aufmaß zu jedem gemessenen Punkt ein Foto im Plan mitgespeichert. Nach erfolgreicher Planung überträgt der Tischler und Schreiner die millimetergenauen Laserkonturen für die CNC-Bearbeitung unkompliziert auf die Einzelteile. Anschließend erfolgt auf Knopfdruck die Ausgabe der CNC-Daten an eine oder mehrere Maschinen für eine flexible Produktion der Treppe. Die Kombination von RSO-CAD mit dem Leica 3D Disto schafft auch beste Voraussetzungen für eine reibungslose Montage: Vor Ort auf der Baustelle kann der Handwerker die in RSO-CAD festgelegten Montagepunkte für die Treppe mit dem Leica 3D Disto an die richtigen Positionen projizieren.

Mit Schnittstellen zu allen gängigen Rendering-programmen lässt sich eine Treppenplanung direkt aus RSO fotorealistisch visualisieren, das überzeugt auch im Kundengespräch. Die modular aufgebaute Software RSO ermöglicht Tischlern und Schreinern, alle relevanten Arbeitsabläufe innerhalb nur einer Programmoberfläche zu erledigen und erleichtert den Datenaustausch zwischen den Gewerken.

