Digitale Belegerfassung mit Gini und Mein Büro

Die Lösungen von Gini, einem Unternehmen für Datenextraktion aus Dokumenten und bekannt durch die Fotoüberweisung, sind ab sofort in Wiso Mein Büro integriert. »Mein Büro« ist ein kaufmännisches Programm des Anbieters von Steuer- und Finanzsoftware Buhl. Damit profitieren professionelle Anwender der Bürosoftware von den KI-Lösungen von Gini: Belege werden einfach per Upload oder Scan ausgelesen und die entsprechenden Felder in der Buchhaltung mit den passenden Daten ausgefüllt. Mit der Integration von Gini automatisiert Mein Büro die vorbereitende Buchhaltung. Belege gelangen so effektiv und schnell ins System. Zusammen mit einer PSD2-konformen Direktanbindung an die Banken entsteht damit eine revisionssichere digitale Ablage, denn Informationen aus den Belegen und dem Kontoumsatz werden automatisch zusammengeführt. Nutzer von Mein Büro sparen so viele zeitaufwendige Arbeitsschritte. Die Lösung von Gini zeichnet sich durch eine hohe Extraktionsqualität beim Auslesen von Daten aus Dokumenten und hohe Geschwindigkeit aus. Möglich macht das eine direkte Anbindung über eine API, die Verlässlichkeit und Flexibilität garantiert. Weiterer wichtiger Faktor: Alle erhobenen Daten bleiben in Deutschland – mit zertifiziertem Datenschutz nach ISO 27001.

