Pläne mit den Gegebenheiten vor Ort abgleichen, Maße ergänzen, Kunden Eindrücke im Objekt vermitteln – all das geht völlig unkompliziert und auch unabhängig von einer Internetverbindung mit der neuen, smarten Lösung von Palette CAD. Mit der zweiten Generation des Web-Viewers schafft das Unternehmen eine weitere, besonders unkomplizierte Schnittstelle zwischen der Planung im Büro und der Produktion auf der Baustelle. Planer können Räume damit buchstäblich mit einem Klick teilen. Dazu genügt es, beim Speichern der Datei lediglich ein Häkchen an der entsprechenden Auswahl zu setzen – schon ist eine Webansicht gesichert und kann für Handwerker oder auch Auftraggeber freigegeben werden. Wer dann als Handwerker die Datei datenoptimiert aufLaptop, Smartphone oder Tablet lädt, ist unterwegs auch unabhängig vom Internetzugang. Zusammen mit dem Exposé, das alle Vermaßungen und wichtige Angaben enthält, ist die digitale Baustellenmappe dann immer griffbereit und vor Ort verfügbar.

Der Web-Viewer erlaubt außerdem verschiedene Ansichten und Schnitte durch den Raum oder einzelne Objekte, was die Arbeiten für Einbaumöbel deutlich erleichtert. Die Planung rückt damit also näher an den Ort des eigentlichen Geschehens. Das Handwerk arbeitet in einem zuverlässigen, digital gestützten Arbeitsprozess.

