Cookies statt Kekse

Designers Tower nennt sich eine Ausstellung belgischer und deutscher Designer, die immer im Januar neue Entwürfe präsentiert. Statt Gedränge im offenen Galerieraum des Kunstvereins Kölnberg gibt es in diesem Jahr eine Ausstellung im Internet.

Eine virtuelle Ausstellung war für 2022 ohnehin geplant. Dass aus diesem ursprünglich ergänzenden Angebot, das die Besucher vor Ort mit VR-Brillen hätten besichtigen können, nun wieder die einzig mögliche Alternative werden würde, ahnten die Organisatoren bei der Konzepterstellung noch nicht. Doch verhinderte die Pandemie im Januar 2022 den »Designers Tower« erneut als Präsenzveranstaltung.

Kurzerhand haben die drei VR-Spezialisten Nieves de la Fuente, Dolunay Gördüm und Andreas Keller ihre virtuelle Ausstellung noch einmal überarbeitet und für den Bildschirm zugänglich gemacht. So lässt sich diese mit jedem Desktop-Rechner, Smartphone und anderen mobilen Geräten besichtigen.

Gleich und doch anders

Für das neue Format haben die zehn Designerinnen und Designer, von denen fünf aus Nordrhein-Westfalen und fünf aus der Partnerregion Brüssel stammen, ihre Inspiration hinter deren Exponat für die Virtual Reality genau beschrieben. Jeweils für sich bilden die Entwürfe ganz unterschiedliche Einsatzzwecke und auch die Karriereschritte der Gestaltenden ab: Während der Kölner Designer Axel Hauk mit seiner noch frischen Abschlussarbeit »Panorama Chair« Aufmerksamkeit erhält, haben Beaverhausen aus Brüssel ihre Leuchte »LU« schon vor einiger Zeit beim Dänischen Unternehmen Woud untergebracht.

Allen Exponaten gemein ist ein avantgardistisches, innovatives und nachhaltiges Design. Die Digitalkünstler und Programmierer haben diese Vorgaben dann weiterverarbeitet und interpretiert und daraus zehn virtuelle Ausstellungsräume kreiert: Jeder Raum gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Ausstellungsstücks und die jeweilige Gedankenwelt der Gestaltenden. Besucher können die virtuellen Räume wie in einem Computerspiel mit der Maus und den Pfeiltasten oder mit den Fingern auf dem Display erforschen und das Interieur von allen Seiten betrachten – was für Nicht-Gamer durchaus etwas Übung erfordert.

Pluspunkt: »Digital kennt keine Öffnungszeiten«, so ist die virtuelle Ausstellung rund um die Uhr von jedem Ort aus und so auch viel länger zu besichtigen, als es mit einer Präsenzwoche möglich gewesen wäre. Erfreulicherweise wird der Designers Tower auch ohne analoge Veranstaltung durch Hub-Brussels sowie vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. – CG