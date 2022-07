Benutzerwünsche integriert

Manche Trends bleiben, manche gehen, aber alles verändert sich. 24/7-Zugriff von überall, ob im Büro oder im Homeoffice. Das war zweifelsohne der markanteste Trend seit langer Zeit. Bei CAD+T hat der Anwender die Wahl, ob er lokal, in der Cloud oder vielleicht sogar mit einer Kombination aus beidem arbeiten möchte. So lassen sich beispielsweise Planung und Konstruktion in Form einer lokalen Installation mit der Lizenz- und Stammdatenverwaltung, Kalkulation und Zeiterfassung in der Cloud kombinieren. Dies wird durch das neue »CAD+T EOS Docs« ermöglicht. Je nach Ausprägung ist es auf» CAD+T EOS Technical«, »EOS Professional« oder »EOS Enterprise« mit Stücklisten, Zuschnittoptimierung, Konfigurator, Lagerverwaltung, E-Commerce oder RFID erweiterbar.

Halle 11.1, Stand 110

CAD+T Solutions GmbH

A-4052 Ansfelden

Tel. +43 7229 83100-0

www.cadt-solutions.com



