CAD in der Ausbildung

Schülerinnen und Schüler der GS Ravensburg erproben spielerisch und zugleich praxisnah das Zusammenspiel zwischen Pytha Lab und der Origin von Shaper.

Kristina Neuberger, Pytha Lab GmbH

Pytha ist ein leistungsstarkes 3D-CAD-System für Schreiner, Tischler, Möbeldesigner, Eventdesigner, Innenarchitektur und Ladenbau. Von der Planung über die Präsentation bis hin zur Produktion deckt Pytha alle Anforderungen an eine leistungsfähige Software ab. Aber nicht nur in holzverarbeitenden Betrieben, sondern auch in der Ausbildung wird das Programm Pytha eingesetzt: allein in Deutschland in über 300 Berufs-, Fach- und Hochschulen.

Und auch international setzen immer mehr Schulen die CAD-Software in der Schreinerausbildung ein. Seit 1996 verwendet auch die Gewerbliche Schule in Ravensburg die CAD-Software Pytha im Unterricht. Dort werden jährlich rund 120 Gesellinnen und Gesellen, Meisterinnen und Meister im Schreinerhandwerk ausgebildet. Darüber hinaus bietet die Schule Weiterbildungen an, beispielsweise zur CAD/CNC-Fachkraft.

Praxisnahes Lernen

Wir durften den CAD-Lehrkräften Herrn Edelmann, Herrn Ries und Herrn Weber bei der Umsetzung verschiedener Projekte über die Schulter schauen: Im täglichen Unterricht entwerfen und planen bei ihnen Schülerinnen und Schüler in Pytha – selbstständig oder auch mit Unterstützung und Anleitung durch Lehrkräfte. Die Werkstücke können entweder auf der hauseigenen CNC- und Nestingmaschine oder neuerdings auch mit der CNC-Oberfräse Origin von Shaper gefertigt werden, die bei den Schülerinnen und Schülern auf reges Interesse trifft.

Auch auf Social-Media ist die Schule aktiv und gibt regelmäßig Einblicke in den Schulalltag und ihre Projekte, auf Instagram unter bfs_holztechnik. Beim Online-Wettbewerb »Shaper-Box-Challenge« haben die drei Lehrkräfte ihr eigens kreiertes Federkissen eingereicht. Als Inspiration für das Design dienten Stehaufmännchen aus der Kindheit, die durch ein Gewicht ihren eigentlichen Stand finden.

Die kleine Box für Schreibutensilien steht frei beweglich auf den Seiten und kann mit einem Rollladen verschlossen werden. Aus der Pytha-Zeichnung wurden sämtliche Teile des Federkissens direkt an die Origin exportiert und anschließend gefräst.

Ein spannendes Unterrichtsprojekt war auch die Aufgabe, ein eigenes Firmenlogo zu kreieren. Dazu mussten zuerst Handskizzen erstellt werden, die dann abschließend in Holz realisiert wurden. Hier durften Schülerinnen und Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zu Beginn vektorisierten sie ihre Handzeichnungen in Pytha, anschließend wurden die erzeugten Kantenzüge bearbeitet und in der Pytha-Werkstatt als Fräskonturen definiert.

Durch die Shaper-Exportschnittstelle war die Übergabe der Logos an die Origin dann ein Kinderspiel. Wir waren begeistert, mehr über den spannenden Alltag der engagierten Lehrkräfte und Schüler zu erfahren und freuen uns auf alle kommenden Projekte!