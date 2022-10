Auftrag in der Tasche

Angebote erstellen, Aufträge verteilen, Rechnungen schreiben. Die Handwerkersoftware von CraftButler erledigt die Büroarbeit schnell und einfach.

Von der Erstellung des Angebots bis zum Schreiben der Rechnung: Alle Informationen liegen bei der Software CraftButler im selben Datensatz vor und greifen permanent ineinander. Der Zugriff ist mobil über jedes Endgerät möglich. So kann der Meister oder Bauleiter bereits vor Ort im oder nach dem Kundengespräch ein Angebot erstellen.

Häufig verwendete Insellösungen sind in die Software integriert. Zum Beispiel werden die Arbeitszeiten direkt einem Auftrag sowie einer Tätigkeit zugeordnet. Auf Knopfdruck erhält man die Übersicht, wer, wann, was am Auftrag getan hat. Natürlich werden die Zeiten auch direkt im Stundenkonto eingetragen. Das Urteil des europäischen Gerichtshofs zur elektronischen Erfassung der Arbeitszeit wird somit praxisnah umgesetzt und das Führen von Stundenzetteln in Papierform gehört der Vergangenheit an.

Die Bedienung von CraftButler ist intuitiv, denn die Funktionen sind selbsterklärend aufgebaut. Somit kann gleich mit der Arbeit begonnen werden. Insgesamt stehen 16 Funktionen zur Verfügung: mobiles Arbeiten über jedes Endgerät, Dokumentenversand per Mail oder Post, mobile Zeiterfassung, digitaler Regie- und Arbeitsbericht, Mitarbeiter- und Auftragsplanung, Fotoprotokoll, CRM-Notizen zu allen Kontakten, Datenarchiv (intern und extern), BWL-Auswertungen, Bewertungstool zur Kundenzufriedenheit, Aufmaß, Vor- und Nachkalkulation, Mahnwesen, integrierte Plattform für Videokonferenzen, Messenger, Checklisten zum Auftrag.

Den Kern bildet der Angebots-, Auftrags- und Rechnungsprozess. Dabei wird aus der Kundenliste mit nur einem Klick ein Angebot erstellt. Alle erforderlichen Angaben, wie ein abweichender Auftragsort, der Ansprechpartner oder weitere Hinweise zum Auftrag werden darin eingetragen. Häufig kann das Angebot nicht sofort an den Interessenten verschickt werden, wenn die Verfügbarkeit von Materialien oder Preisen nicht vorliegt. Um die Anfrage nicht aus den Augen zu verlieren, bekommt jeder Datensatz einen Status, am besten zu vergleichen mit dem »Reifezustand«.

Sobald alle Informationen eingetragen sind, lässt sich das Angebot durch die Änderung des Status direkt per Mail oder per Post verschicken. Dazu muss niemand mehr zum Briefkasten gehen, denn der Versand erfolgt direkt aus der Software. Der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, der mit dem Kunden geschlossen werden muss, ist in CraftButler hinterlegt und geht zusammen mit dem Angebot an den Kunden.

Mit einem weiteren Klick wird aus dem Angebot ein Auftrag. Alle Informationen werden in Form des digitalen Arbeits- oder Regieberichts an die zuständigen Mitarbeiter weitergegeben. Zusätzlich lässt sich ein Werkstattplan auf Mitarbeiter- und Maschinenebene erstellen.

Vor Ort lassen sich die Fotos vom Projektfortschritt direkt beim Auftrag speichern. Sind alle Arbeiten abgeschlossen, unterschreibt der Kunde den Arbeitsbericht digital. Noch bevor der Mitarbeiter im Auto sitzt, erscheint im Büro der Hinweis, dass mit der Erstellung der Rechnung begonnen werden kann. Die vor Ort gemachten Eintragungen lassen sich bearbeiten und der Preis dafür eintragen. So kann die Rechnung noch am gleichen Tag mit der Fertigstellung des Auftrags verschickt werden.

CraftButler GmbH

Tangastraße 16

81827 München

Tel. +49 89 600688-60

www.craftbutler.de



