Der IT-Dienstleister Iwofurn entwickelt B2B-Portale, mit denen sich die Zusammenarbeit zwischen Herstellern, Einkaufsverbänden und Händlern optimieren lässt. Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse sorgt für Schnelligkeit und geringe Fehlerquoten.

B2B-Portale der Iwofurn Service GmbH unterstützen unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens: den Vertrieb bei der Kundengewinnung, die IT bei der Digitalisierung der Abläufe, die Geschäftsleitung bei der Reaktion auf Kundenwünsche. Portale werden z. B. von Einkaufsverbänden genutzt, vom Handel und von der Industrie. Bei Kundenportalen stellen Anbieter ihren B2B-Kunden Produktinformationen zur Verfügung, ebenso werden Daten zu Lieferzeiten, Wiederbeschaffungszeiten, Cross-Selling-Informationen und Bilder bzw. Videos kommuniziert. Die eingebundenen Händler erfassen über das Portal ihre Bestellaufträge. Diese werden in EDI-Bestellungen umgewandelt und automatisiert in die Bestellabwicklung der Industrie eingepflegt. Gerade variantenreiche Produkte profitieren von der Vereinfachung und der hohen Sicherheit der Bestellabwicklung. Andererseits betreiben mehr und mehr Handelsunternehmen Lieferantenportale. Hersteller erhalten darüber – alternativ zur Kommunikation per EDI – ihre Bestellungen elektronisch und quittieren diese online: ein Händler bekommt damit eine garantiert fehlerfreie EDI-Auftragsbestätigung. Iwofurn-Lieferantenportale gestatten zudem die permanente Erweiterung um Artikeldaten, Lieferzeiten und Bestände, Lieferavise und elektronische Rechnungen, die Bereitstellung von Versandlabels, Endkundenrechnungen oder, falls unvermeidbar, von Retourenscheinen; auch Onboarding, Drop-Shipping und Crossdocking sind möglich. Interessant ist auch die Möglichkeit, dass Hersteller ohne eigenständiges IT-Projekt über Iwofurn-Portale in digitale Geschäftsprozesse eingebunden werden und erst später sukzessive zum elektronischen Datenaustausch (EDI) übergehen können.

