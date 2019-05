Compass Software stellt auf der Ligna 2019 ein neues Nesting-Modul vor, das Platten bis zum Maximum ausnutzt und eine übersichtliche Lagerverwaltung gleich mitliefert.

Nesting dient der optimalen Nutzung von Plattenmaterialien – doch oft musste der Anwender in der Praxis bisher manuell nacharbeiten, weil sich Lücken in den Aufteilungen zeigten. Das neue Nesting-Modul von Compass verspricht hier Besserung. »Die Ergebnisse der integrierten Berechnung sind hervorragend. Bisher hatten wir keine Optimierungsberechnung, wo wir sagen könnten, dass man es manuell besser hinkriegen könnte«, so Compass-Geschäftsführer Detlef Hollinderbäumer.

Die Geometriedaten der Werkstücke werden aus der Konstruktion übernommen. Der Nutzer bestimmt durch Voreinstellungen, ob er nur eine Sorte von Teilen kombinieren will, z.B. nur Stufen, oder ob er Teile mischen will, z. B. Stufen, Wangen und Setzstufen. Dann wird die Optimierung ausgelöst. Nach wenigen Sekunden erscheint die grafische Darstellung der optimierten Platte auf dem Monitor.

Ein weiterer Vorteil des neuen Nesting-Moduls ist die integrierte Lagerverwaltung: Die Software kommuniziert mit dem Lager und weiß, welche Platten und Dimensionen zur Verfügung stehen. Außerdem beinhaltet das Modul eine Restplattenverwertung: Nach jedem Nesting-Vorgang erkennt die Software, wenn Reste einer Platte groß genug sind, um noch einmal verwendet zu werden. Diese verschiebt sie wieder zurück in den Lagerbestand.

Das Nesting-Modul hat Compass in den BTL-Prozessor integriert. Das Nesting funktioniert dann nach dem gleichen Prinzip. Neben dem Treppenbau lässt sich das Modul auch in anderen Bereichen des Holzbaus anwenden wie z. B. bei Häusern, Fenstern, Türen oder Möbeln. Alles, was für die Anwendung gebraucht wird, sind die Geometriedaten der zu produzierenden Teile. Diese können über verschiedene Formate wie DXF, XML oder BTL eingelesen werden.

