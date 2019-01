DPS stellt ein neues SoftwareTool für Solidworks-Anwender zur Verfügung. Entwickelt wurde dieses Tool ursprünglich, um das Arbeiten mit SWood noch effizienter und einfacher zu gestalten. Attraktiv ist die Anwendung aber für all die Solidworks-Konstrukteure, deren Baugruppen auch Holzelemente enthalten. So stehen unter anderem für Baugruppen zwei Funktionen zum Erstellen von Gehrungen und Stößen zur Verfügung. Im Multibody vereinfacht die Funktion »Zuschnittslistenordner umbenennen« die Namensgebung zum Speichern der Körper in einer Baugruppe. Also äußerst praktisch für Holzkonstruktionen, auch wenn man kein Anwender der von Solidworks lizenzierten Software »SWood Design« für die Möbelbranche ist. Die ToolBox Wood von DPS steht kostenlos zum Download zur Verfügung.

