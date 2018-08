1993 wird unter dem Namen MacHandwerk der Vorläufer der Branchensoftware Profacto erstmals in einer Schreinerei installiert. Drei Jahre später ändert sich der Name in »ProHandwerk«, das Programm ist nun auch unter Windows lauffähig. 2003 fusioniert Anbieter Theta Group mit dem Unternehmen Extraform zur Extragroup GmbH. In den kommenden Jahren erhöht sich die Leistungsfähigkeit der Software kontinuierlich. Auch der internationale Markt wird ins Visier genommen, weshalb der Name in Profacto geändert wird. Heute gibt es Profacto in drei Ausbaustufen. Profacto StartUp ist die kostenlose Einsteigerversion, die geeignet ist, um Daten aus CAD-Systemen wie Interiorcad zu übernehmen und zu verarbeiten. Profacto SmallBusiness ist ein Paket für kleinere Betriebe, die eine einfach zu bedienende Branchensoftware zum Kalkulieren, zur Abrechnung und zur Arbeitsvorbereitung benötigen. Die Vollversion Profacto ist ein ERP-System mit umfangreichen Schnittstellen, intelligentem Bestellwesen, moderner Client/Server-Architektur und Auto-Update.

