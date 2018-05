Die umfangreiche und flexibel aufgebaute Bürosoftware Digi-Annexus vereinfacht komplexe Abläufe, schafft Transparenz und spart wertvolle Zeit. Die CRM- & ERP-Lösung von Digi Zeiterfassung bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen eine individuelle Lösung. Die Software ist modular aufgebaut, das bedeutet, dass sie an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann. Die Module können jederzeit ohne Programmieraufwand erweitert und angepasst werden. Die vielfältigen Funktionen von Adressen-, Projekt- und Auftragsverwaltung, Aufgabenmanagement über Aufmaß bis hin zur Rechnungsverwaltung sorgen auf jedem Gebiet für vereinfachte Abläufe und Transparenz.

Speziell für Schreiner bietet Digi-Annexus noch mehr: Über eine neu entwickelte Stückliste hinaus bietet sie seit Neuestem eine Schnittstelle zur Software »SWood« an. Eine weitere Neuheit stellt die neue Anbindungsmöglichkeit an das Zuschnittoptimierungsprogramm »Schnitt Profi(t)« von Homag dar.

Die Funktionen der Multilingualität und der Währungsvielfalt beinhalten u. a. für Betriebe mit Auslandsgeschäften wesentliche Vorteile. Dank dieser neuen Option kann nun die Korrespondenz bzw. die Erstellung von Angeboten und Rechnungen in der Landessprache des jeweiligen Kunden durchgeführt werden.

Die Betriebe, die bereits die Zeiterfassung von Digi im Einsatz haben, profitieren am meisten, denn die per Tablet oder Smartphone erfassten Daten und Bilder aus der Zeiterfassung fließen auf direktem Weg in Annexus und somit in die Rechnung ein. Dadurch entfällt das lästige Abtippen und Nacharbeiten; Fehler werden vermieden.

Digi Zeiterfassung GmbH

70794 Filderstadt

Tel.: (711) 70960-0, Fax: -60

www.digi-zeiterfassung.de