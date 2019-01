Automat für jeden Wunsch

Änderungs- und Sonderwünsche bremsen den Betrieb des Möbelherstellers aus – wenn er sich darauf nicht eingestellt hat. Ein Konfigurator und Webshopmodul von Homag macht das auf Maß zu fertigende Möbel zum Standard.

neue Vertriebskanäle für vor allem industrielle Hersteller von Möbeln mit hoher Variantenvielfalt eröffnet der »Configurator3D« von Homag. Die Software umfasst ein durchgängiges System für die Auftragsbearbeitung, Erstellung von Produktionsdaten, Möbelplanung im Shop sowie die web-basierte Konfiguration. Der Configurator3D kann den Vertrieb über mehrere Kanäle – Shop, Händler und das Internet – mit nur einem Tool bedienen. Er berücksichtigt die speziellen Anforderungen der Hersteller von Küchen-, Büro-, Wohn- und Badezimmermöbeln und setzt problemlos individuelle Änderungswünsche der Endkunden um. Die Software bietet größtmögliche Gestaltungsfreiheit und der Möbelhersteller oder sein Händler kann direkt im Verkaufsgespräch einfach und flexibel auf nahezu jeden Sonderwunsch reagieren. Der webbasierte 3D-Möbelkonfigurator »DesignerWeb« lässt sich mittels Plug-in als Onlineshop in die bestehende Website des Möbelherstellers einbinden. Mit individuellen Regeln legt der Möbelhersteller das konfigurierbare Produktprogramm fest. So können auch Endverbraucher in Echtzeit eine Vielzahl an möglichen Möbelvarianten individuell konfigurieren und die dazugehörigen Preise ermitteln. Das System liefert auch Angebotsgrafiken und die entsprechenden Beschreibungstexte. Darüber hinaus beschleunigt und vereinfacht der Konfigurator die grafische Auftragserfassung und stellt die Datenqualität sicher. Zusätzlich übernimmt der Configurator3D die kaufmännische Konfiguration der Möbel. Er erfasst alle Positionen und unterzieht sie einer Plausibilitätskontrolle. Zum anderen generiert der Konfigurator technisch einwandfreie Daten für den gesamten Auftrags- und Produktionsprozess inklusive automatischer Stücklistenauflösung. So ist eine optimale Datenqualität durch einen durchgängigen Datenfluss vom Point of Sale bis in die Produktion gewährleistet.

