Der Greiferbaukasten PXT von Schmalz ist ein leichtes und modulares Greifsystem für die Leichtbaurobotik und mit den gängigen Robotern kompatibel. Mit dem Baukasten kann der Nutzer aus einer durchdachten Auswahl hochwertiger Standardkomponenten Endeffektoren für viele Anwendungen zusammenstellen. Für deren Montage braucht er dann nur Kappsäge, Schraubenschlüssel, Bohrer und Inbusschlüssel – mehr nicht. Optional liefert Schmalz auch das fertig montierte System. Der selbstkonfigurierte Greifer handhabt bis zu 25 kg schwere Werkstücke. Damit schließt Schmalz die Lücke zwischen dem VEE mit einer Traglast bis 2 kg und dem Schmalz Tooling System SXT, das für Lasten über 25 kg konzipiert ist. Der größte Greifbereich liegt bei 800 x 600 mm. Der Greifer baut so flach, dass er auch für die Entnahme von Spritzgusswerkzeugen eingesetzt werden kann. Dank optionaler, innen liegender Vakuumführung braucht das modulare System keine externen Schläuche. Durch die verringerten Störkonturen sind die Greifer auch auf engstem Raum einsetzbar. Die Einzelkomponenten lassen sich immer wieder neu kombinieren oder justieren, falls sich die Geometrie der zu tragenden Objekte ändert. Die Anbindungselemente sind so gestaltet, dass Anwender alle Schmalz-Komponenten wie z. B. größere Sauger integrieren können. Der Greiferbaukasten eignet sich für unterschiedliche Palettier- und Handlingaufgaben und kann in allen Branchen eingesetzt werden – von der Nahrungsmittelindustrie über die Automotivebranche bis zur Logistik. Mit dem Greifer lassen sich sowohl Joghurtbecher aus Maschinen in Kisten packen als auch Blechteile handhaben oder Kartonagen palettieren. Der Baukasten besteht aus Roboterflanschen für die gängigsten Leichtbauroboter, Standardtraversen und Profilrohre, Kreuzverbinder und Verbindungselemente, Abdeckkappen für die Profilrohre, sowie Halter- und Anbindungselemente für Federstößel und Sauggreifer. So einfach und flexibel wie das System selbst ist auch die Bestellung: Die Anwender konstruieren ihren Greifer im Online-Konfigurator selbst.

