Die Kante kennt sich

Rehau bietet alle Kantenbandrollen mit einem Zusatzservice für die Digitalisierung an. Das vereinfacht die Verwaltung der Bestände und die Einstellung an den Maschinen.

Mit dem Digitalservice #edgeisdigital treibt Rehau seit drei Jahren die digitale Transformation bei den Kantenbändern voran. Der Service umspannt die Transport-, Lager- und Produktionskette und gestaltet die Möbelfertigung dadurch effizienter – ein Schritt in Richtung Smart Factory.

Soll- und Ist-Daten zu den Kanten werden entweder per Cloud oder über eine direkte IT-Schnittstelle verwaltet. Über ein Etikett an der Rolle lässt sich der Zugriff auf die Daten auf verschiedenen Wegen realisieren: per Barcode, QR-Code oder RFID. Damit vereinfacht sich die Lagerhaltung, die Verwaltung und die Einstellung an den Maschinen.

Die Anwender wissen jederzeit Bescheid über die Bestände, den Verbrauch und die Restmengen. Fehlerquellen durch manuelles Übertragen der Stammdaten an der Maschine werden eliminiert: »Es ist die Prozesssicherheit, die für unsere Kunden zählt, denn jeder Fehler ist teuer«, sagt Projektingenieur Matthias Hacker. Genau hier setzt Rehau mit seinem Service an, der sich nicht nur für die Industrie, sondern auch für das Handwerk rechnet.

Auch bei den Produkten gibt es Neues: Mit der Deep Collection erweitert Rehau die beliebte Glasoptik mit dem eleganten Tiefeneffekt um eine neue Komponente: einen schimmernden Metall-Look, der matten Oberflächen noch mehr Tiefenwirkung verleiht.