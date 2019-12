Die TTS-Tochter und Festool-Schwester Shaper Tools gibt mit ihrer Fräse »Origin« Schreinern, Tischlern oder Parkettlegern ganz neue Optionen, um vor Ort auf der Baustelle kreative Boden- und Wandgestaltungen mit Einlegearbeiten durchzuführen und unverwechselbar Parkett zu verlegen. Das Video zeigt die konkrete Anwendung der Origin im Bodenbereich. Man sieht die Bodengestaltung in einem Musikzimmer. Es wird deutlich, wie die digitale Übertragung eines auf dem Notebook erarbeiteten Entwurfs auf den Holzboden als Umsetzung von Freiformfräsungen gelingt. Ebenso lassen sich komplizierte Fehlstellen in verlegten Parkettböden mit der computergesteuerten CNC-Handoberfräse ausführen. Das Ganze mit angenehmer Handhabung und einer bisher beispiellosen Präzision.

Typisch für ein digitales Tool ist, dass erst ein Bruchteil des künftig Möglichen existiert. Die Hardware ist definiert – die Anwendungsvielfalt wächst permanent durch Software-Updates von Shaper Tools. Sie wächst aber auch durch die »Community«, die Daten von Projekten oder auch Beschlagherstellerdaten in der Content-Plattform »ShaperHub« (www.shapertools.com/hub) hinterlegt. Nach Belieben können an diesen zentralen Speicherort Projekte hochgeladen und mit Bildern, Texten und Links versehen werden. Die gilt für eigene Projekte, aber auch öffentlich zugänglich zum Teilen mit der Nutzercommunity. ShaperHub agiert zugleich auch als Bindeglied zwischen CAD-Software und dem Werkzeug. Anstatt Daten per Hand über den USB-Stick einzulesen, können sie einfach über den Browser direkt auf die Fräse kopiert werden.

Mehr zum Thema zeigt der Beitrag: Eine fulminate Virtuosin

Shaper Tools auf der Domotex in Hannover:

Halle 13, Stand G23

16. Dezember 2019