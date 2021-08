Alu-System Cadro von Hettich: variantenreiche Möbel mit einfachen Mitteln

Mit dem Aluminium-Rahmensystem Cadro von Hettich lassen sich sehr variantenreiche Möbel nach Kundenwunsch bauen, insbesondere in Kombination mit den vielseitigen Schubkasten- und Möbeltürbeschlägen des Herstellers.

Die besten Ideen sind oft die einfachsten: Das Möbelbausystem Cadro von Hettich besteht nur aus Aluminium-Profilen, Verbindungsknoten und ergänzendem Zubehör. Daraus entstehen funktionale Möbel mit Designanspruch, die sich frei planen und auf die Anwendung oder Branche abstimmen lassen. Das System ermöglicht offene oder geschlossene Möbel, die allein funktionieren oder an vorhandene Möbel angebunden sein können, an der Wand hängend oder auf dem Boden.

Die Basis der Vielfalt bilden Aluminiumprofile in Schwarz Matt oder Edelstahl-Optik, die für 16-mm-Böden und 6-mm-Glasböden ausgelegt sind bzw. 4-mm-Glasböden für Vitrinen. Die Individualisierbarkeit potenziert sich in der Kombination mit anderen Hettich-Beschlägen und -Systemen: In Verbindung mit dem Schubkastensystem AvanTech You ermöglicht Cadro offene Möbelkonzepte, die hinsichtlich Farbe, Format und Material sehr viele Varianten zulassen – einschließlich neuer Features wie Lichtsignatur oder Design-Capes im Beton- und Kupfer-Look. Zudem bieten Drehtüren oder Schiebetüren im bzw. vor dem Korpus viele Optionen für geschlossene Möbel. Dazu kommt noch die Kombination mit Regalen oder Vitrinen. Auch LED-Beleuchtung oder verdeckte Wandbefestigung ist möglich, ebenso die Anbindung höhenverstellbarer Standfüße oder Rollen. Außerdem umfasst das Zubehör passende Griffe und Knöpfe für die Fronten.

Auch in der Montage ist das System unkompliziert: Die Profile werden auf Maß gekürzt und im Standardabstand zum Profilende werden Löcher für Gewindestifte gebohrt. Der Verbindungsknoten wird eingesetzt und der Gewindestift festgedreht – Montagehilfen unterstützen die Verarbeitung.

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

32602 Vlotho

Tel.: (05733) 798-0, Fax: -211

www.hettich.com