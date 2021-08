Brise im Büro: Verdunstungsluftkühler von Pearl

Bei Hitze im Sommer ist ein Luftkühler die sparsame und gesunde Alternative zu einer Klimaanlage. Der mobile Verdunstungsluftkühler LW-590 von Pearl ist mit einem Peltier-Element und einem Ionisator ausgestattet, d. h., er kühlt die Luft mit Leitungswasser statt Kühlmittel und er reinigt die Luft. Er wirkt gegen Keime und verhindert schlechte Gerüche. Dadurch kann das Gerät auch im Winter zur Luftverbesserung ohne Kühlung dienen. Der Kühler mit Wabenfilter erzeugt gemäßigte Verdunstungskälte bei angenehmer Luftfeuchtigkeit: Wenn man sich in den Luftstrom setzt, wirkt die kühle, feuchte Luft wie eine Brise und ist im Gegensatz zu eiskalter Klimaanlagen-Luft gesundheitlich unbedenklich. Das Gerät besitzt einen Timer für bis zu neun Stunden Laufzeit: So schaltet er sich im nächtlichen Schlafzimmer beispielsweise automatisch nach einer gewissen Zeit aus, ohne die ganze Nacht hindurch zu laufen. Dasselbe gilt am Ende eines Arbeitstages im Büro oder in der Werkstatt. Bewegliche Lamellen am Luftauslass öffnen sich beim Einschalten und schließen sich beim Ausschalten. So schützen sie das Innenleben des Geräts vor Staub und Fasern.

