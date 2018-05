Mit Geze Cockpit ist es möglich, die Intelligenz der Geze-Produkte – also alle Steuerungsoptionen und Zustandsinformationen – in die Gebäudevernetzung einzubringen. Türen und Fenster lassen sich »intelligent« bedienen, weil Daten anderer Teilsysteme genutzt werden können. Ein Beispiel ist das Einstellen der Öffnungsweite einer Tür oder das Öffnen und Schließen eines Fensters je nach Außentemperatur im Zusammenspiel mit Sensoren und Heizungssystemen. Mit »Cockpit« sind bis zu 62 Geze-Produkte vernetzbar – Dreh- und Schiebetürsysteme, Flucht- und Rettungswegsysteme, Feststellanlagen, Fenster und Fenstergruppen, elektrische Türöffner oder Motorschlösser. Vorinstalliert ist die Konfigurationssoftware Cockpit Basic zur Einbindung des Systems in ein übergeordnetes Gebäudeleitsystem. Das Basispaket ist ausreichend zur Bestimmung und Darstellung aller angeschlossenen Türen und Fenster an ihrem Standort im Gebäude.

Geze GmbH

71229 Leonberg

Tel.: (07152) 203-0, Fax: -310

www.geze.com