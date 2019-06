Mit dem Arbeitsplatten-Konfigurator steht Tischlern im Kundenportal »myEgger« ein kostenloses Planungstool zur Verfügung: rund um die Uhr können damit Küchenarbeitsplatten bestellt werden, Nischenrückwände, Rückwandblenden und Wangen. Das Angebot umfasst neben Längen- und Breitenzuschnitt typische Bearbeitungsschritte: Bekanten, Ausklinken sowie Ausschnitte, Abschrägen, Abrunden, Lochbohrungen und Eckverbindungen. Die Konfiguration beginnt mit der Dekorentscheidung, gefolgt von der Wahl des Profils. Zur Verfügung stehen Postforming-Arbeitsplatten sowie Arbeitsplatten mit gerader ABS-Kante. Über die anschließende Definition der Küchenform wie L- oder U-Küche werden die Eckverbindungen bestimmt. Diese können gefräst oder auf Gehrung ausgeführt werden. Zudem sind Eckplatten in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Küchenzeilen oder Insellösungen runden das Angebot ab. Auf die Auswahlschritte folgt die Eingabe der Maße. Alle Schritte werden sofort visuell dargestellt. Zum Schluss wird die Kommission mit einer unverbindlichen Preisempfehlung in einem PDF-Dokument zusammen-gefasst und per E-Mail an den Tischler versandt. Die Datei kann an einen Egger-Händler weitergeleitet werden, der die weitere Abwicklung bis zur Lieferung übernimmt.

