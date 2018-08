Dreischichtplatten und vorkonfektionierte Zulieferkomponenten wie Treppenstufen und Türfriese sind die Spezialität der Wittmann Holzverarbeitungs GmbH aus Roding.

SELBST ERZEUGTE SÄGEFURNIERE sind die Basis für fast alle von Wittmann hergestellten Produkte und Zulieferteile. Für die Produktion stehen mehrere Feinschnittgatter, eine Blocksäge und eine Spalt-Bandsäge zur Verfügung. Die Standardstärke der Sägefurniere beträgt 5 mm, es können Lamellen ab 3 mm Stärke und Breiten bis 400 mm gefertigt werden. Neben den gängigen europäischen Nadel- und Laubhölzern verarbeitet Wittmann hauptsächlich amerikanische Laubhölzer und Exotenhölzer. Der größte Teil der Sägefurniere wird anschließend zu hochwertigen, auftragsbezogenen Zulieferprodukten wie Tisch- und Arbeitsplatten, Möbelfronten oder Treppenstufen weiterverarbeitet. Dreischichtplatten kann Wittmann in Stärken von 12 bis 35 mm herstellen. Die maximale Plattengröße beträgt, abhängig von der Holzauswahl, bis zu 5 m im Längenverband und bis zu 1,22 m Breite. Küchenarbeitsplatten werden in Stärken von 20 bis 100 mm nach Kundenwunsch gefertigt. Weitere Produkte sind Türfriese, Füllungsplatten sowie Altholz- und Leichtbauplatten, außerdem massive Anleimer und MaterialmixKanten in diversen Ausführungen und Maßen. Ein hauseigenes, fertig oberflächenbehandeltes Zwei- und Dreischichtparkett ist in über 30 Holzarten verfügbar. Passend dazu gibt es vorkonfektionierte Treppenstufen, sodass der Schreiner Boden und Treppe aus einem Guss anbieten kann. -HJG