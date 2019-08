Für viele Türenbauer ist es nicht einfach, die Designwünsche der Kunden mit den Anforderungen an Sicherheit, Wärme-, Brand- oder Rauchschutz unter einen Hut zu bringen. Deshalb bietet Variotec jetzt ein Komplettpaket an. Es umfasst neben fertig bearbeitetem Türblatt und Blendrahmen diverse Beschlagssätze, je nach Funktionserfordernissen – egal ob klassisch oder modern, mit oder ohne Lichtausschnitt, mit Füllung oder einbaufertig abgeplattet. Wahlweise gibt es die Pakete mit manueller oder automatischer 3-fach-Verriegelung sowie mit und ohne motorische Entriegelung. Wichtig für Verarbeiter: Ein Großteil der Fertigung wie Zusammenbau, Anschlagen und Oberfläche verbleibt im eigenen Haus. In einer weiteren Variante können Variotec-Kunden den Haustürenbausatz mit Fingerscanner, Tastatur, Kartenleser und Funkhandsender kombinieren.

Variotec GmbH & Co. KG

92318 Neumarkt

Tel.: (09181) 6946-0, Fax: -50

www.variotec.de